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    «Олимпиакос» проиграл лондонскому «Арсеналу» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

    «Олимпиакос» — «Арсенал»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» выиграл у «Олимпиакоса» в Греции в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:1.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Счет в матче был открыт на 34-й минуте, когда шикарный удар с дальней дистанции исполнил Мартин Эдегор.

    На 58-й минуте «Оли» восстановил статус-кво благодаря голу Юссефа Эль-Араби. Однако уже на 79-й минуте защитник «канониров» Габриэль вновь вывел свою команду вперед. Точку в матче на 85-й минуте поставил египетский полузащитник «канониров» Мохамед Эльнени.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Олимпиакос — Арсенал Лондон 1:3
    Голы: 0:1 Мартин Эдегор (34'), 1:1 Юссеф Эль-Араби (58'), 1:2 Габриэл (79'), 1:3 Мохамед Эль-Ненни (85') Олимпиакос: Жозе Са, Yann M'Vila, Сократис Папастатопулос, Олег Рябчук (Хосе Холебас, 46'), Кенни Лала, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Георгиос Масурас (Атанасиос Андруцос, 86'), Юссеф Эль-Араби (Ахмед Хассан Махгуб, 77'), Брума (Лазар Ранджелович, 59'), Матьё Вальбуэна (Костас Фортунис, 46') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Букайо Сака (Николя Пепе, 82'), Мартин Эдегор (Эмиль Смит Роув, 82'), Виллиан (Мохамед Эль-Ненни, 81'), Томас (Даниель Себальос, 55'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг (Александр Ляказетт, 88') Предупреждения: Yann M'Vila (22'), Андреас Бухалакис (37'), Габриэл (43')

    Ответный матч состоится 18 марта в Лондоне.

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