«Спартак-2» назначил нового главного тренера

стал новым главным тренером, сообщает официальный сайт московской команды.

В этой должности он сменил уволенного Романа Пилипчука, который покинул команду 11 марта. 12 марта Бушманов проведет первую тренировку с командой на базе в Тарасовке.

Новым главным тренером «двойки» назначен Евгений Бушманов ⚡️

Поздравляем Евгения Александровича с возвращением! — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 11, 2021

Напомним, Бушманов в качестве игрока представлял «Спартак» с 1989 по 1992 год и с 1998 по 2000 год. В качестве тренера он уже возглавлял «Спартак-2» с 2013 по 2017 год.

