«Спартак-2» назначил нового главного тренера

Евгений Бушманов Фото: globallookpress.com
В этой должности он сменил уволенного Романа Пилипчука, который покинул команду 11 марта. 12 марта Бушманов проведет первую тренировку с командой на базе в Тарасовке.
Новым главным тренером «двойки» назначен Евгений Бушманов ⚡️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 11, 2021
Поздравляем Евгения Александровича с возвращением!
Напомним, Бушманов в качестве игрока представлял «Спартак» с 1989 по 1992 год и с 1998 по 2000 год. В качестве тренера он уже возглавлял «Спартак-2» с 2013 по 2017 год.