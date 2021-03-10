ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа
  • 12:59
    • СМИ: Неймар снова пытался убедить Месси перейти в «ПСЖ»
  • 12:38
    • Загитова намекнула на возможное возобновление карьеры
  • 12:29
    • Кузнецова проиграла в третьем круге турнира в Дубае
  • 01:43
    • «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:57
    • «Боруссия» упустила победу над «Севильей», но вышла в четвертьфинал ЛЧ
    Все новости спорта

    СМИ: Неймар снова пытался убедить Месси перейти в «ПСЖ»

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не оставляет попыток убедить капитана «Барселоны» Лионеля Месси перейти в парижский клуб.

    Неймар и Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар и Лионель Месси

    Как сообщает авторитетное французское издание L`Equipe, Неймар снова звонил аргентинскому футболисту и рассказывал о преимуществах жизни в Париже.

    О подобном разговоре бразильца с Месси уже сообщалось в середине февраля.

  • Неймар пропустит матч с «Барселоной»
  • Читайте по теме

    • Напомним, несколько дней назад новым президентом «Барселоны» был избран Жоан Лапорта, который пообещал сделать все возможное, чтобы Месси остался в каталонском клубе.

  • Make Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа
  • Реакция спортивных СМИ на результаты выборов президента «Барселоны»
  • Вчера

    • Эксперты LiveSport составили на матч «ПСЖ» — «Барселона» прогноз, с которым можно ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» снова унизит «Барселону»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.62
    •
  • Выстоит ли оборона «Ливерпуля» под натиском «быков»?
  • «Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • За кем останется «атлетическая» дуэль?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.48
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Томь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры