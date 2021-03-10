СМИ: Неймар снова пытался убедить Месси перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»не оставляет попыток убедить капитана «Барселоны»перейти в парижский клуб.

Как сообщает авторитетное французское издание L`Equipe, Неймар снова звонил аргентинскому футболисту и рассказывал о преимуществах жизни в Париже.

О подобном разговоре бразильца с Месси уже сообщалось в середине февраля.

Напомним, несколько дней назад новым президентом «Барселоны» был избран Жоан Лапорта, который пообещал сделать все возможное, чтобы Месси остался в каталонском клубе.

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