СМИ: Неймар снова пытался убедить Месси перейти в «ПСЖ»

Неймар и Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Как сообщает авторитетное французское издание L`Equipe, Неймар снова звонил аргентинскому футболисту и рассказывал о преимуществах жизни в Париже.
О подобном разговоре бразильца с Месси уже сообщалось в середине февраля.
Напомним, несколько дней назад новым президентом «Барселоны» был избран Жоан Лапорта, который пообещал сделать все возможное, чтобы Месси остался в каталонском клубе.
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