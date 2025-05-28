Соболенко — Тайхманн. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Беларуска Арина Соболенко сыграет против швейцарки Жиль Тайхманн во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Тайхманн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина Соболенко разгромила Камиллу Рахимову из России (6:1, 6:0), сыграв на корте всего 1 час и 1 минуту.

Беларуска выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

Соболенко начала новую победную серию, предыдущая состояла из девяти матчей. Она прервалась в в четвертьфинале «тысячника» в Риме. Беларуска уступила Олимпийской чемпионке Циньвэнь Чжэн из Китая (4:6, 3:6).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Арина Соболенко лидирует в мировом рейтинге.

Тайхманн

Жиль Тайхманн начала выступление на турнире Большого шлема с победы, швейцарка в двух сетах выиграла у итальянки Лукреции Стефанини (6:4, 6:4). На корте спортсменки провели 1 час 39 минут.

Швейцарка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Таким образом Тайхманн удалось прервать двух матчевую проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

На данный момент Жиль Тайхманн занимает 97 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.01, на победу Тайхманн букмекеры предлагают за 20.00.

Прогноз: Соболенко и Тайхманн уже встречались между собой в Дохе, беларуска в той встрече переиграла швейцарку (6:2, 6:1). В том что, первая ракетка планеты сможет легко разобраться с соперницей, в этом нет сомнений.

Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-7.5) с коэффициентом 1.87.