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    Соболенко выбьет из турнира швейцарку?

    Соболенко — Тайхманн. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Тайхманн
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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко сыграет против швейцарки Жиль Тайхманн во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Тайхманн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 28 Мая 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 17:30 Хиль Белен Тайхман

    Хиль Белен Тайхман

  • Швейцария
    •

    Соболенко

    Арина Соболенко разгромила Камиллу Рахимову из России (6:1, 6:0), сыграв на корте всего 1 час и 1 минуту.

    Беларуска выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Соболенко начала новую победную серию, предыдущая состояла из девяти матчей. Она прервалась в в четвертьфинале «тысячника» в Риме. Беларуска уступила Олимпийской чемпионке Циньвэнь Чжэн из Китая (4:6, 3:6).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Арина Соболенко лидирует в мировом рейтинге.

    Тайхманн

    Жиль Тайхманн начала выступление на турнире Большого шлема с победы, швейцарка в двух сетах выиграла у итальянки Лукреции Стефанини (6:4, 6:4). На корте спортсменки провели 1 час 39 минут.

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    • Швейцарка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Таким образом Тайхманн удалось прервать двух матчевую проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

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    На данный момент Жиль Тайхманн занимает 97 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.01, на победу Тайхманн букмекеры предлагают за 20.00.

    Прогноз: Соболенко и Тайхманн уже встречались между собой в Дохе, беларуска в той встрече переиграла швейцарку (6:2, 6:1). В том что, первая ракетка планеты сможет легко разобраться с соперницей, в этом нет сомнений.

    Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-7.5) с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Тайхманн?

    Матч Соболенко — Тайхманн состоится 28 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Тайхманн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Соболенко (-7.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Тайхманн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Соболенко (-7.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Тайхманн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Тайхманн?

    Коэффициенты букмекеров: : На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.01, на победу Тайхманн букмекеры предлагают за 20.00.

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    Соболенко — Тайхманн: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 28.05.202517:30. Соболенко выбьет из турнира швейцарку?
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