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    Людмила Самсонова на опыте пройдёт в третий круг

    Ромеро-Гормаз — Самсонова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ромеро-Гормаз — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против Лейре Ромеро-Гормаз из Испании во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ромеро-Гормаз — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 28 Мая 2025 года

    Лейре Ромеро Гормас

  • Испания
    •  Лейре Ромеро Гормас 17:00 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Ромеро-Гормез

    Испанская теннисистка одержала четвёртую победу на Открытом чемпионате Франции. В квалификации Лейре Ромеро-Гормаз выиграла у россиянки Дарьи Астаховой (6:1, 6:1) и у австралийки Астры Шармы (7:6, 6:2).

    В финале отбора 150 ракетка выиграла у полячки Линды Климовицовой (6:4, 6:4).

    Таким образом Ромеро-Гормаз вышла в основную сетку парижского мэйджора. В первом круге испанская теннисистка переиграла Тианцоу Ракотомангу из Франции (7:6, 6:2).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Время игры продолжалась 1 час 37 минут. Лейре Ромеро-Гормаз допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Самсонова

    Людмила Самсонова стартовала на турнире Большого шлема с победы. В первом круге россиянка переиграла Маяр Шериф из Египта (7:6, 6:2).

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    • На корте спортсменки провели 1 час 49 минут, Самсонова в этой игре провела две подачи навылет и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

    В последних пяти матчах Самсонова одержала четыре победы, включая выступление в Страсбурге. На этом турнире российская теннисистка дошла до финала, где уступила казашке Елене Рыбакиной (1:2, 7:6, 1:6).

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Самсонова занимает 18 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.19, на победу Ромеро-Гормаз букмекеры предлагают за 4.70.

    Прогноз: Людмила Самсонова в предстоящей игре не должна встретить сопротивление со стороны соперницы. Россиянка скорее всего пройдёт в третий круг Ролан Гаррос.

    Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-5.5) с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ромеро-Гормаз — Самсонова?

    Матч Ромеро-Гормаз — Самсонова состоится 28 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ромеро-Гормаз — Самсонова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Самсоновой (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ромеро-Гормаз — Самсонова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Самсоновой (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ромеро-Гормаз — Самсонова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ромеро-Гормаз — Самсонова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.19, на победу Ромеро-Гормаз букмекеры предлагают за 4.70.

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    Ромеро-Гормаз — Самсонова: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 28.05.202517:00. Людмила Самсонова на опыте пройдёт в третий круг
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