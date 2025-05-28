Ромеро-Гормаз — Самсонова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против Лейре Ромеро-Гормаз из Испании во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ромеро-Гормаз — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ромеро-Гормез

Испанская теннисистка одержала четвёртую победу на Открытом чемпионате Франции. В квалификации Лейре Ромеро-Гормаз выиграла у россиянки Дарьи Астаховой (6:1, 6:1) и у австралийки Астры Шармы (7:6, 6:2).

В финале отбора 150 ракетка выиграла у полячки Линды Климовицовой (6:4, 6:4).

Таким образом Ромеро-Гормаз вышла в основную сетку парижского мэйджора. В первом круге испанская теннисистка переиграла Тианцоу Ракотомангу из Франции (7:6, 6:2).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Время игры продолжалась 1 час 37 минут. Лейре Ромеро-Гормаз допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

Самсонова

Людмила Самсонова стартовала на турнире Большого шлема с победы. В первом круге россиянка переиграла Маяр Шериф из Египта (7:6, 6:2).

На корте спортсменки провели 1 час 49 минут, Самсонова в этой игре провела две подачи навылет и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В последних пяти матчах Самсонова одержала четыре победы, включая выступление в Страсбурге. На этом турнире российская теннисистка дошла до финала, где уступила казашке Елене Рыбакиной (1:2, 7:6, 1:6).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Самсонова занимает 18 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.19, на победу Ромеро-Гормаз букмекеры предлагают за 4.70.

Прогноз: Людмила Самсонова в предстоящей игре не должна встретить сопротивление со стороны соперницы. Россиянка скорее всего пройдёт в третий круг Ролан Гаррос.

Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-5.5) с коэффициентом 1.87.