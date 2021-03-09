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    «Боруссия» и «Севилья» огласили составы

    «Боруссия» Д — «Севилья»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Дортмундская «Боруссия» и «Севилья» огласили стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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    «Боруссия» (Дортмунд): Хитц, Морей, Эмре Джан, Хуммельс, Шульц, Дауд, Делэйни, Беллингхэм, Т. Азар, Ройс, Холанд.

    Запасные: Бюрки, Дрляча, Загаду, Мукоко, Брандт, Рейниер, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Кнауфф, Рашль.

    «Севилья»: Буну, Акунья, Диего Карлос, Кунде, Хесус Навас, Оскар Родригес, Фернандо, Хордан, Сусо, Окампос, Эн-Несери.

    Запасные: Вацлик, Пастор, Серхи Гомес, Рекик, Гудель, Люк де Йонг, Ракитич, Эль-Хаддади, Эскюдеро, Оливер Торрес, Иван Ромеро, Алехандро Гомес.

    В первом матче немецкая команда одержала победу на выезде со счетом 3:2.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Боруссии». Коэффициент на ее победу — 2.31, на успех «Севильи» — 3.20, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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