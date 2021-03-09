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    «Севилья» наиграет на гол после перерыва?

    «Боруссия» Д — «Севилья». Ставка (к. 1.68) на голы в Лиге чемпионов по футболу 9 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Севилья»
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    Иван Ракитич
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 09 Марта 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д в нынешнем сезоне больше разочаровывает, нежели радует. Разве что отдельные бомбардирские успехи Эрлинга Холанна — отрада для дортмундцев.

    В последнем своем матче клуб из Дортмунда проиграл. Холанн и компания драматично уступили «Баварии» (4:2), хотя по ходу встречи вели 0:2, а норвежец оформил дубль.

    Сейчас шансы «Боруссии» Д даже на 3 место в Бундеслиге рассматриваются, как очень скромные. Слишком многое было потеряно в матчах с середняками, да и вообще — изменения в команде необходимы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Выездной успех в первом матче может сыграть с немцами злую шутку. Как минимум, в виде расчета на гандикап в один мяч (2:3).

    «Севилья»

    «Севилья» в первой встрече проиграла (2:3). Так что теперь испанскому клубу нужно непременно выигрывать на выезде, к тому же минимальной виктории здесь не отделаешься.

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    • В Примере команда занимает 4 место в турнирной таблице с 48 очками в активе. Правда, атака севильцев смотрится не столь уверенно: забито всего 35 мячей в 25 поединках. Скромненько.

    Нынешний сезон для команды по традиции проходит под знаком борьбы на нескольких фронтах. Правда, за чемпионский титул в Примере «Севилья» не борется, да и из Лиги чемпионов рискует вылететь.

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    • Кроме того, минувший тур Примеры стал для «Севилья» откровенно неудачным. На выезде севильцы уступили «Эльче» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.15, на ничью за 3.80, а на «Севилью» — за 3.15

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    Холанн и компания вряд ли будут играть на удержание преимущества, так что наверняка найдут свой шанс в атаке.

    «Севилья» в последних матчах не впечатляет, однако прорвать слабенькую оборону немцев вполне способна.

    Вероятнее всего, этот матч станет во многом повторением первой встречи этих команд. Как минимум, в аспекте взаимных атак. Наши прогноз и ставка — «Севилья» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.68

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