«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д в нынешнем сезоне больше разочаровывает, нежели радует. Разве что отдельные бомбардирские успехи Эрлинга Холанна — отрада для дортмундцев.

В последнем своем матче клуб из Дортмунда проиграл. Холанн и компания драматично уступили «Баварии» (4:2), хотя по ходу встречи вели 0:2, а норвежец оформил дубль.

Сейчас шансы «Боруссии» Д даже на 3 место в Бундеслиге рассматриваются, как очень скромные. Слишком многое было потеряно в матчах с середняками, да и вообще — изменения в команде необходимы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Выездной успех в первом матче может сыграть с немцами злую шутку. Как минимум, в виде расчета на гандикап в один мяч (2:3).

«Севилья»

«Севилья» в первой встрече проиграла (2:3). Так что теперь испанскому клубу нужно непременно выигрывать на выезде, к тому же минимальной виктории здесь не отделаешься.

В Примере команда занимает 4 место в турнирной таблице с 48 очками в активе. Правда, атака севильцев смотрится не столь уверенно: забито всего 35 мячей в 25 поединках. Скромненько.

Нынешний сезон для команды по традиции проходит под знаком борьбы на нескольких фронтах. Правда, за чемпионский титул в Примере «Севилья» не борется, да и из Лиги чемпионов рискует вылететь.

Кроме того, минувший тур Примеры стал для «Севилья» откровенно неудачным. На выезде севильцы уступили «Эльче» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.15, на ничью за 3.80, а на «Севилью» — за 3.15

Холанн и компания вряд ли будут играть на удержание преимущества, так что наверняка найдут свой шанс в атаке.

«Севилья» в последних матчах не впечатляет, однако прорвать слабенькую оборону немцев вполне способна.

Вероятнее всего, этот матч станет во многом повторением первой встречи этих команд. Как минимум, в аспекте взаимных атак. Наши прогноз и ставка — «Севилья» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.68