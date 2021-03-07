«Спартак» — «Краснодар»: счет матча 6:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(6:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. После подачи с левого фланга атаки «Спартака» от Умярова в центр чужой штрафной выпрыгнул выше всех Соболев и прицельным ударом головой отправил мяч в угол ворот.

На 8-й минуте, после классно разыгранной комбинации Ларссон передачей низом нашел свободного Промеса на левом краю штрафной «Краснодара» и тот прицельно в касание пробил в дальний угол ворот.

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На 56-й минуте гости отквитали один мяч. Умяров крайне неудачно вынес мяч из своей штрафной на ногу Газинскому. В результате Юрий продвинулся чуть вперед и исполнил прицельный удар с левой в девятку ворот Максименко.

На 61-й минуте, в ходе быстрой контратаки «Спартака», Ларссон отпасовал к чужой штрафной на Промеса, а Квинси переадресовал мяч в центр на Соболева и тот ударом с линии штрафной отправил мяч в верхний угол ворот.

Спустя две минуты неудачно разыграли угловой футболисты «Краснодара», после чего убежал в быструю контратаку Ларссон, вышел один на один и пробил затем точно в цель.

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На 76-й минуте Крал исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки во вратарскую, где Понсе сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч точно в цель.

На 83-й минуте Мозес пробил с правого края штрафной «Краснодара», голкипер парировал мяч перед собой и первым на добивание успел Ларссон.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Краснодар 6:1 Голы: 1:0 Александр Соболев (2'), 2:0 Квинси Промес (8'), 2:1 Юрий Газинский (56'), 3:1 Александр Соболев (61'), 4:1 Джордан Ларссон (63'), 5:1 Эсекьель Понсе (75'), 6:1 Джордан Ларссон (83') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго (Илья Кутепов, 78'), Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Виктор Мозес, Квинси Промес (Йоррит Хендрикс, 70'), Алекс Краль (Дмитрий Маркитесов, 88'), Наиль Умяров, Александр Соболев (Эсекьель Понсе, 70'), Джордан Ларссон (Зелимхан Бакаев, 88') Краснодар: Станислав Агкацев, Егор Сорокин, Алексей Ионов, Евгений Чернов, Кайо, Реми Кабелла (Даниил Уткин, 68'), Юрий Газинский (Кристофер Ольссон, 68'), Вандерсон, Виктор Классон (Евгений Марков, 68'), Тонни Триндаде Вильена, Ари (Магомед-Шапи Сулейманов, 19') Предупреждения: Самуэль Жиго (67'), Егор Сорокин (86'), Наиль Умяров (87')

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» (38 очков) занимает третье место, «Краснодар» (31) идет восьмым.