«Спартак» — «Краснодар»: счет матча 6:1, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. После подачи с левого фланга атаки «Спартака» от Умярова в центр чужой штрафной выпрыгнул выше всех Соболев и прицельным ударом головой отправил мяч в угол ворот.
На 8-й минуте, после классно разыгранной комбинации Ларссон передачей низом нашел свободного Промеса на левом краю штрафной «Краснодара» и тот прицельно в касание пробил в дальний угол ворот.
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На 56-й минуте гости отквитали один мяч. Умяров крайне неудачно вынес мяч из своей штрафной на ногу Газинскому. В результате Юрий продвинулся чуть вперед и исполнил прицельный удар с левой в девятку ворот Максименко.
На 61-й минуте, в ходе быстрой контратаки «Спартака», Ларссон отпасовал к чужой штрафной на Промеса, а Квинси переадресовал мяч в центр на Соболева и тот ударом с линии штрафной отправил мяч в верхний угол ворот.
Спустя две минуты неудачно разыграли угловой футболисты «Краснодара», после чего убежал в быструю контратаку Ларссон, вышел один на один и пробил затем точно в цель.
На 76-й минуте Крал исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки во вратарскую, где Понсе сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч точно в цель.
На 83-й минуте Мозес пробил с правого края штрафной «Краснодара», голкипер парировал мяч перед собой и первым на добивание успел Ларссон.
В турнирной таблице РПЛ «Спартак» (38 очков) занимает третье место, «Краснодар» (31) идет восьмым.