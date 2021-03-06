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    «Арсенал» сыграл вничью с «Бернли»

    «Бернли» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Арсенал» в выездном матче 27-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Бернли» — 1:1.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Канониры» открыли счет на 6-й минуте, когда Виллиан отпасовал на левый край штрафной на Пьера-Эмерика Обамеянга, тот уже ушел в центр и нанес прицельный удар.

    Хозяева восстановили паритет на 39-й минуте благодаря грубой ошибке Гранита Джаки, который подарил гол Крису Вуду.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Арсенал Лондон 1:1
    Голы: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (6'), 1:1 Крис Вуд (39') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор (Эрик Питерс, 63'), Джеймс Тарковски, Бен Ми, Йоханн Берг Гудмундссон (Роберт Брэйди, 68'), Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Матей Выдра (Ник Поуп, 86') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Калум Чемберс, Роб Холдинг, Давид Луис, Букайо Сака, Мартин Эдегор (Александр Ляказетт, 63'), Виллиан (Николя Пепе, 69'), Томас (Даниель Себальос, 81'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг Предупреждения: Букайо Сака (55'), Эрик Питерс (71')

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает десятое место (38 очков), а «Бернли» — 15-е (30 очков).

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