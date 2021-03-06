«Бернли» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

в выездном матче 27-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с— 1:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: arsenal.com

«Канониры» открыли счет на 6-й минуте, когда Виллиан отпасовал на левый край штрафной на Пьера-Эмерика Обамеянга, тот уже ушел в центр и нанес прицельный удар.

Хозяева восстановили паритет на 39-й минуте благодаря грубой ошибке Гранита Джаки, который подарил гол Крису Вуду.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Арсенал Лондон 1:1 Голы: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (6'), 1:1 Крис Вуд (39') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор (Эрик Питерс, 63'), Джеймс Тарковски, Бен Ми, Йоханн Берг Гудмундссон (Роберт Брэйди, 68'), Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Матей Выдра (Ник Поуп, 86') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Калум Чемберс, Роб Холдинг, Давид Луис, Букайо Сака, Мартин Эдегор (Александр Ляказетт, 63'), Виллиан (Николя Пепе, 69'), Томас (Даниель Себальос, 81'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг Предупреждения: Букайо Сака (55'), Эрик Питерс (71')

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает десятое место (38 очков), а «Бернли» — 15-е (30 очков).