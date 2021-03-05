Суд принял к рассмотрению заявление «Тамбова» о банкротстве

«Тамбова» Фото: ФК «Тамбов»
Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, по факту обращения клуба открыто судебное дело, а заседание состоится 14 апреля.
В материалах суда отмечается, что на момент обращения долг «Тамбова» перед кредиторами составлял около 537 миллионов рублей. Проверка обоснованности заявления о банкротстве назначена на 14 апреля. Долги команды по зарплате превышают 150 миллионов рублей.
После 20 туров РПЛ «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.