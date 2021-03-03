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    Пранделли об адаптации Кокорина: Платини понадобилось шесть месяцев, чтобы понять итальянский футбол

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    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли дал комментарий касательно россиянина Александра Кокорина и его адаптации в чемпионате Италии.

    Чезаре Пранделли
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    Чезаре Пранделли

    «Я всегда привожу пример, когда меня спрашивают о нем: Платини понадобилось шесть месяцев, чтобы понять итальянский футбол. У Кокорина — бесспорные технические навыки, но ему нужно дать время. Чтобы интегрировать игрока, не знающего итальянский футбол, нужно время», — цитирует Пранделли Sos Fanta.

    С момента перехода в «Фиорентину» Кокорин принял участие в двух матчах.

    Рекомендуем прочитать прогноз от LiveSport.Ru, который был составлен в преддверии матча «Фиорентина» — «Рома». Он состоится 3 марта в 22:45 мск.

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