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    Матч «Лацио» — «Торино» отменен из-за неявки туринцев на игру

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    Матч 25-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Торино» не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе туринского клуба.

    «Торино»
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    «Торино»

    Напомним, что 23 февраля пресс-служба «Торино» сообщила о приостановке тренировок в связи с положительными тестами на коронавирус у трех футболистов команды.

    Местный орган здравоохранения (ASL) запретил туринскому клубу выезд за пределы Пьемонта и ввел карантин.

    Серии А отказалась переносить игру, настаивая на том, что «Торино» уже израсходовал свой бонусный перенос в пятничном матче против «Сассуоло».

    В течение 45 минут «Лацио» и судейская бригада ждали на стадионе «Олимпико» приезда соперника, которого не случилось, сообщает Football Italia.

    В начале сезона в подобной ситуации оказался «Ювентус», на матч с которым из-за коронавируса не выпустили «Наполи».

    Неаполитанцам засчитали техническое поражение и сняли с них одно очко, однако Олимпийский спортивный комитет Италии признал, что у ASL приоритетное право в отношении ковидного протокола Серии А, и игра состоялась.

    Встреча между «Лацио» и «Торино» должна была пройти сегодня, 2 марта, в 20:30 мск.

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