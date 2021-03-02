Матч «Лацио» — «Торино» отменен из-за неявки туринцев на игру

Матч 25-го тура итальянской Серии А междуне состоялся из-за вспышки коронавируса в составе туринского клуба.

Напомним, что 23 февраля пресс-служба «Торино» сообщила о приостановке тренировок в связи с положительными тестами на коронавирус у трех футболистов команды.

Местный орган здравоохранения (ASL) запретил туринскому клубу выезд за пределы Пьемонта и ввел карантин.

Серии А отказалась переносить игру, настаивая на том, что «Торино» уже израсходовал свой бонусный перенос в пятничном матче против «Сассуоло».

В течение 45 минут «Лацио» и судейская бригада ждали на стадионе «Олимпико» приезда соперника, которого не случилось, сообщает Football Italia.

В начале сезона в подобной ситуации оказался «Ювентус», на матч с которым из-за коронавируса не выпустили «Наполи».

Неаполитанцам засчитали техническое поражение и сняли с них одно очко, однако Олимпийский спортивный комитет Италии признал, что у ASL приоритетное право в отношении ковидного протокола Серии А, и игра состоялась.

Встреча между «Лацио» и «Торино» должна была пройти сегодня, 2 марта, в 20:30 мск.