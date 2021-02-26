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    Первушин оценил новый состав «Тамбова»

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    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин в преддверии матча 20-го тура чемпионата России с «Ротором» высказал мнение о новом составе своей команды.

    Сергей Первушин
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    Сергей Первушин

    В зимнее трансферное окно в «Тамбов» перешли 12 футболистов. Большая часть игроков арендована до конца текущего сезона.

    «Мы в процессе комплектования. После кубковой игры у нас было четыре дня, чтобы кого-то заявить.

    Провели с ребятами три тренировки, они между собой познакомились. Пара новичков еще не доехала до нас.

    Собрали команду, этим составом будем продолжать бороться за сохранение подписки в РПЛ», — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер».

    Игра между «Тамбовом» и «Ротором» начнется в 19.00 по московскому времени.

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