Первушин оценил новый состав «Тамбова»

Главный тренер «Тамбова»в преддверии матча 20-го тура чемпионата России свысказал мнение о новом составе своей команды.

В зимнее трансферное окно в «Тамбов» перешли 12 футболистов. Большая часть игроков арендована до конца текущего сезона.

«Мы в процессе комплектования. После кубковой игры у нас было четыре дня, чтобы кого-то заявить.

Провели с ребятами три тренировки, они между собой познакомились. Пара новичков еще не доехала до нас.

Собрали команду, этим составом будем продолжать бороться за сохранение подписки в РПЛ», — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер».

Игра между «Тамбовом» и «Ротором» начнется в 19.00 по московскому времени.