Источник: Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «РБ Лейпциг»заинтересован в работе в сообщает журналист издания Bild Кристиан Фолк.

Ранее появлялась информация, что специалист является главным кандидатом на замену Жозе Моуринью и готов рассмотреть предложение «шпор», в случае увольнения португальца.

23 февраля The Telegraph сообщал, что «Тоттенхэм» дал Моуринью 12 дней на исправление ситуации.

Если результаты будут неудачными, руководство может принять решение расстаться с тренером по окончании сезона.

33-летний Нагельсман тренирует «Лейпциг» с 2019 года. В нынешнем сезоне команда набрала 47 очков в 22 турах и занимает 2-е место в турнирной таблице.

После 25 туров АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.

В Лиге Европы лондонский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с загребским «Динамо».