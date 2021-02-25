«Шахтер» — «Маккаби»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надиз Тель-Авива в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 1:0.

Гости владели заметным преимуществом в течении большей части матча, но все свои моменты упустили.

А вот «горняки» на 67-й минуте воспользовались пенальти, который реализовал Жуниор Мораес.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Шахтёр Д — Маккаби Т-А 1:0 Гол: 1:0 Жуниор Мораес (пенальти) (67') Шахтёр Д: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Vitao (Виктор Корниенко, 78'), Тайсон (Евгений Коноплянка, 78'), Марлос (Маркос Антониу, 46'), Манор Соломон (Тете, 46'), Алан Патрик, Майкон Барберан, Жуниор Мораес (Фернандо, 78') Маккаби Т-А: Даниэл Тененбаум, Enric Saborit, Эйтан Тиби, Andre Geraldes, Луис Эрнандес, Дан Леон Глазер, Эйял Голаса (Аврам Рикан, 77'), Дор Перец, Matan Hozez (Дан Битон, 77'), Таль Бен-Хаим (Эдуардо Герреро, 68'), Александар Пешич (Ник Блэкмен, 68') Предупреждение: Vitao (33')

По сумме двух встреч «Шахтер» победил 3:0 и вышел в 1/8 финала.