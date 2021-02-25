Наполи — Гранада. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

Составы команд:
«Наполи»: Алекс Мерет, Никола Максимович, Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Тьемуэ Бакайоко, Элиф Элмас, Фабиан, Пётр Зелиньски, Джованни Ди Лоренцо, Маттео Политано, Лоренцо Инсинье.
«Гранада»: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес, Карлос Нева, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Ян Брис Этеки, Дарвин Мачис, Анхель Монторо, Кенеди, Хорхе Молина.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Гранада» — «Наполи» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Гранада». Коэффициент ставки — 1.62.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Наполи» со счетом 1:0.
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