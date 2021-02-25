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    Отыграет ли «Наполи» результат первого матча?

    «Наполи» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбольный матч Лиги Европы 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Гранада»
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    Лоренсо Инсинье
    В поединке 1/16 Лиги Европы «Наполи» на стадионе «имени Марадоны» примет «Гранаду». Первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу испанцев. Вторая игра состоится 25 февраля в 20:55 мск. «Наполи» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:55 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Наполи»

    «Неаполитанцы» очень плохо играли в последних матчах. Они потерпели 2 поражения в Серии А, проиграли в полуфинале Кубка Италии «Аталанте» (1:3) и вылетели на стадии полуфинала, а также проиграли «Гранаде» 0:2 в первом поединке.

    В чемпионате «Наполи» уступил «Аталанте» 2:4 и «Дженоа» 1:2, чего никто не ожидал. При этом хозяева победили «Ювентус» (1:0).

    Стоит заметить, что «Адзурри» не проигрывали в последних шести домашних поединках. В пяти из них команда побеждала и в трех подряд не пропускала, причем два прошлых были против «Аталанты» и «Юве».

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    В прошлом матче в заявку не попали Диего Демме, Ирвинг Лосано, Константинос Манолас, Дрис Мертенс, Андреа Петанья и Эльсеид Хисай.

    «Гранада»

    Гости бросили на Лигу Европы большую часть сил, если учесть, что они не смогли выиграть в шести последних матчах Примеры.

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    • В феврале «Гранада» провела 5 поединков и смогла отличиться лишь победой над «Наполи». Кроме этого, было три поражения и две ничьи.

    «Насриды» вылетели из Кубка Испании от «Барселоны» (3:5), хотя по ходу встречи выигрывали. Они были слабее «Атлетико» (1:2) и «Уэски» (2:3).

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    Травмированы Луис Суарес, Роберто Сольдадо, Хоакин Марин Руис и Хесус Вальехо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что с большей долей вероятности во второй игре победит «Наполи» — 1.62. Победу «Гранады» дают за 5.50. Ничья оценена коэффициентом 4.20.

    «Неаполитанцы» не проигрывали дома в последних матчах. Предположим, что они смогут продлить серию. Команде уже удавалось это делать в играх с более сильными соперниками. Ставим на победу «Наполи».

    Обе команды пропускают, а учитывая положение «Наполи», вряд ли стоит ждать низового поединка. «Адзурри» будут настроены отыграть упущенное, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.74.

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