Мусаев хочет пройти загребское «Динамо» в Лиге Европы

Главный тренер «Краснодара»поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

«В первой игре было много ошибок, и это непозволительно. Есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию. Ожидаем сложный матч. Понимаем, где не доработали. Сделаем все, чтобы результат завтра был другой.

Мы хотим пройти дальше, никого особо мотивировать не нужно. У нас был неделю назад серьезный разговор. Я вижу, что ребята сконцентрированы, собраны. Нам нужно завтра доказывать все свои слова делом.

Пока у нас есть шансы пройти дальше в Лиге Европы. Да, начало года получилось сложным, но и соперники были непростые. Мы понимаем, где мы ошиблись. Я думаю, какой-то одной причины нет, их — целый комплекс. Каждую неделю есть новая игра, новые шансы, чтобы добиться новых побед», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс».