ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ«Ливерпуль» достиг нового дна
  • 21:30
    • Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
  • 19:20
    • «Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка России
  • 19:10
    • «Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в 1/4 финала Кубка России
  • 01:00
    • «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ
  • 00:01
    • «МЮ» дома обыграл «Ньюкасл»
    Все новости спорта

    «МЮ» дома обыграл «Ньюкасл»

    «МЮ» — «НЬюкасл»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ньюкасл Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:1 .

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В середине первого тайма «МЮ» повел. На 30-й минуте Рашфорд левым краем ворвался в штрафную «Ньюкасла», убрал под правую и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний нижний угол ворот!.

    Шесть минут спустя Аллан Сен-Максимен забил ответный гол. Угловой разыграли «сороки», последовала подача к воротам, Магуайр головой выбил мяч, но не так далеко — прямо на ногу Сент-Максимена, который с лёта пробил в ближнюю девятку.

    После перерыва Дэниел Джеймс во второй раз отправил мяч в ворота «Ньюкасла». На 57-й минуте Матич у угла штрафной резко развернулся, выполнил поперечную передачу на Джеймса, а тому оставалось лишь послать мяч мимо вышедшего на встречу вратаря.

    Затем Бруну Фернандеш на 75-й минуте реализовал пенальти, назначенный после того, как Уиллок пошёл в отбор в штрафной «сорок», но врезался в Рашфорда.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 3:1
    Голы: 1:0 Маркус Рашфорд (30'), 1:1 Аллан Сент-Максимен (36'), 2:1 Даниэль Джеймс (57'), 3:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (75') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд (Shola Shoretire, 89'), Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс (Хуан Мата, 88'), Неманья Матич, Антони Марсьяль (Мэйсон Гринвуд, 70') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Джамал Ласcеллс, Джамаль Льюис, Эмиль Крафт, Джонджо Шелви, Айзак Хэйден, Мигель Альмирон (Дуайт Гейл, 79'), Джозеф Уиллок, Жоэлинтон (Райан Фрейзер, 55'), Аллан Сент-Максимен (Jacob Murphy, 77') Предупреждения: Бруну Фернандеш (38'), Айзак Хэйден (38'), Жоэлинтон (40')

    Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 49 очков и переместилась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Хозяева с 25 очками располагаются на 17-й строчке.

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Челси» (28 февраля), а «Ньюкасл» дома примет «Вулверхэмптон» (27 февраля).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» устроят только три очка
  • «Ювентус» — «Кротоне». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Нервионцы» еще не отошли от матча ЛЧ?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Драконы» будут иметь трудности в Фуншале?
  • «Маритиму» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маритиму — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Даллас — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сарагоса — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры