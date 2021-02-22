«МЮ» — «НЬюкасл»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:1 .

В середине первого тайма «МЮ» повел. На 30-й минуте Рашфорд левым краем ворвался в штрафную «Ньюкасла», убрал под правую и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний нижний угол ворот!.

Шесть минут спустя Аллан Сен-Максимен забил ответный гол. Угловой разыграли «сороки», последовала подача к воротам, Магуайр головой выбил мяч, но не так далеко — прямо на ногу Сент-Максимена, который с лёта пробил в ближнюю девятку.

После перерыва Дэниел Джеймс во второй раз отправил мяч в ворота «Ньюкасла». На 57-й минуте Матич у угла штрафной резко развернулся, выполнил поперечную передачу на Джеймса, а тому оставалось лишь послать мяч мимо вышедшего на встречу вратаря.

Затем Бруну Фернандеш на 75-й минуте реализовал пенальти, назначенный после того, как Уиллок пошёл в отбор в штрафной «сорок», но врезался в Рашфорда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 3:1 Голы: 1:0 Маркус Рашфорд (30'), 1:1 Аллан Сент-Максимен (36'), 2:1 Даниэль Джеймс (57'), 3:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (75') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд (Shola Shoretire, 89'), Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс (Хуан Мата, 88'), Неманья Матич, Антони Марсьяль (Мэйсон Гринвуд, 70') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Джамал Ласcеллс, Джамаль Льюис, Эмиль Крафт, Джонджо Шелви, Айзак Хэйден, Мигель Альмирон (Дуайт Гейл, 79'), Джозеф Уиллок, Жоэлинтон (Райан Фрейзер, 55'), Аллан Сент-Максимен (Jacob Murphy, 77') Предупреждения: Бруну Фернандеш (38'), Айзак Хэйден (38'), Жоэлинтон (40')

Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 49 очков и переместилась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Хозяева с 25 очками располагаются на 17-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Челси» (28 февраля), а «Ньюкасл» дома примет «Вулверхэмптон» (27 февраля).