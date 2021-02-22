«МЮ» — «НЬюкасл»: счет матча 3:1, обзор голов

В середине первого тайма «МЮ» повел. На 30-й минуте Рашфорд левым краем ворвался в штрафную «Ньюкасла», убрал под правую и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний нижний угол ворот!.
Шесть минут спустя Аллан Сен-Максимен забил ответный гол. Угловой разыграли «сороки», последовала подача к воротам, Магуайр головой выбил мяч, но не так далеко — прямо на ногу Сент-Максимена, который с лёта пробил в ближнюю девятку.
После перерыва Дэниел Джеймс во второй раз отправил мяч в ворота «Ньюкасла». На 57-й минуте Матич у угла штрафной резко развернулся, выполнил поперечную передачу на Джеймса, а тому оставалось лишь послать мяч мимо вышедшего на встречу вратаря.
Затем Бруну Фернандеш на 75-й минуте реализовал пенальти, назначенный после того, как Уиллок пошёл в отбор в штрафной «сорок», но врезался в Рашфорда.
Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 49 очков и переместилась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Хозяева с 25 очками располагаются на 17-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Челси» (28 февраля), а «Ньюкасл» дома примет «Вулверхэмптон» (27 февраля).