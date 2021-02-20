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    Шварц сравнил РПЛ с Бундеслигой: Футбол в Германии намного интенсивнее и чистое игровое время выше

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об уровне футбола в российской Премьер-лиге.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «В "Динамо" отличная ситуация. Мне было важно иметь возможность продуктивно работать с теми, кто принимает в клубе решения. Здесь у меня есть такая возможность, плюс это хорошая команда. Так что речь не обо мне, а о клубе и о команде. То, как превосходно парни тренировались и играли до паузы в чемпионате, приносило мне большое удовольствие. Мне тут нравится.

    Конечно, бросается в глаза, учитывая и статистические данные, что футбол в Германии намного интенсивнее и чистое игровое время, без учета остановок, намного выше, чем в российском чемпионате.

    Несмотря на это, считаю, что РПЛ — качественный чемпионат, в котором немало хороших команд. Если говорить про ведущие клубы, то их игра в атаке часто строится на футболистах с хорошими индивидуальными качествами. И судя по нашему видеоанализу, все команды умеют очень здорово и собранно защищаться.

    Считаю, что для команд, которые не могут делать ставку на индивидуальные качества своих игроков в атаке, важно иметь хорошую оборонительную структуру. Исходя из того, что я видел, многие в российской лиге защищаются персонально, поэтому нам важно уметь правильно обороняться у своих ворот, а потом переходить к улучшению прессинга», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

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