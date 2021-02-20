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    «Айнтрахт» нанес поражение «Баварии»

    «Айнтрахт» — «Бавария»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Айнтрахт» в домашнем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги одержал победу над «Баварией» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева вышли вперед на 12-й минуте, когда Филип Костич прострелил низом в штрафную на Даити Камада, который в касание пробил под руками Мануэля Нойера.

    На 31-й минуте «Айнтрахт» удвоил свое преимущество. Камада достал мяч на лицевой и отдал на Амина Юнеса, которого никто не встретил, и он зарядил точно в дальнюю девятку.

    Мюнхенцы сократили отставание на 53-й минуте. Лерой Сане прострелил на Роберта Левандовски, который с пары метров пробил точно по воротам.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Бавария 2:1
    Голы: 1:0 Даити Камада (12'), 2:0 Амин Юнес (31'), 2:1 Роберт Левандовски (53') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Tuta, Филип Костич, Даити Камада (Стивен Цубер, 90'), Себастьян Роде (Штефан Ильзанкер, 68'), Алмами Туре, Макото Хасебе, Амин Юнес (Аймен Баркок, 74'), Лука Йович (Рагнар Ахе, 68') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Лерой Зане (Хави Мартинес, 90'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (Jamal Musiala, 83'), Марк Рока (Леон Горецка, 46'), Кингсли Коман (Лукас Эрнандес, 83'), Роберт Левандовски Предупреждения: Себастьян Роде (56'), Evan N'Dicka (90')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (49 очков), а «Айнтрахт» — четвертое (42 очка).

    Другие результаты:

    «Боруссия» М — «Майнц» — 1:2
    «Кельн» — «Штутгарт» — 0:1
    «Фрайбург» — «Унион» — 0:1

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