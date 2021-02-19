Экс-игрок сборной Франции объявил о завершении карьеры

Серебряный призер Евро-2016 в составе сборной Францииобъявил о завершении карьеры.

«После более чем 17 лет страсти к футболу, любви и эмоций, которые останутся навсегда в моей памяти, я объявляю о завершении карьеры профессионального футболиста.

Если это решение может показаться очевидным, логичным и неизбежным для некоторых людей после 35 лет, его по-прежнему остается трудно принять и осознать», — написал Кабай на своей странице в Instagram.

Кабай выступал за французские «Лилль», «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьен», английские «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас», а также за «Аль-Наср» из ОАЭ. В составе сборной Франции он провел 48 матчей и забил четыре мяча.