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    Экс-игрок сборной Франции объявил о завершении карьеры

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Серебряный призер Евро-2016 в составе сборной Франции Йоан Кабай объявил о завершении карьеры.

    Йоан Кабай
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    Йоан Кабай

    «После более чем 17 лет страсти к футболу, любви и эмоций, которые останутся навсегда в моей памяти, я объявляю о завершении карьеры профессионального футболиста.

    Если это решение может показаться очевидным, логичным и неизбежным для некоторых людей после 35 лет, его по-прежнему остается трудно принять и осознать», — написал Кабай на своей странице в Instagram.

    Кабай выступал за французские «Лилль», «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьен», английские «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас», а также за «Аль-Наср» из ОАЭ. В составе сборной Франции он провел 48 матчей и забил четыре мяча.

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