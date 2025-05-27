Ямайка — Тринидад и Тобаго. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 мая 2025 года

27 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ямайка и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — Тринидад и Тобаго, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ямайка

Турнирное положение: Ямайцы довольно крепки, но не столь стабильны. Команда успешно прошла квалификацию на Золотой Кубок.

При этом Ямайка не проигрывает уже 4 матча кряду. В нынешнем же календарном году команда из 4 поединков выиграла 2.

Ямайка — Тринидад и Тобаго: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.803.824.28Бонус$1500

Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. Ямайцы разобрали на запчасти оборону Сент-Винсента и Гренадин (3:0).

При этом чуть ранее Ямайка подписала мировую с этим же соперником (1:1). Да и встреча со сборной Тринидада и Тобаго также завершилась вничью (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Ямайка победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ямайцы нынче смотрятся довольно выгодно. При этом команда имеет относительно надежные тылы.

Матчи с тринидадцами для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков Ямайка победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Ямайцы уже больше двух лет не проигрывают тринидадцам.

Тринидад и Тобаго

Турнирное положение: Тринидадцам палец в рот не клади. Команда успешно прошла квалификацию на Золотой Кубок.

Причем Тринидад и Тобаго победил в 2 своих последних матчах. Команда в них отправила шесть мячей в ворота кубинцев.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Тринидадцы разгромили Кубу (4:0).

До того команда справилась с теми же кубинцами (2:1). А вот контрольный поединок с Ямайкой принес боевой паритет (1:1).

Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе тринидадцы выглядят симпатично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом Тринидад и Тобаго имеет весьма ненадежные тылы. Вот только в последнее время команда неудачно противостоит ямайцам.

Имея довольно скромный по именам состав, Тринидад и Тобаго явно постарается сыграть вторым номером. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Тринидадцы намерены сдержать атаки соперника.

Статистика для ставок

Ямайка не проигрывает 4 матча кряду

Тринидадцы победили в 2 своих последних матчах

Ямайцы уже больше 2 лет не проигрывают тринидадцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ямайка — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Тринидадцам может банально не хватить класса, да и ямайцев они не могут обыграть уже больше двух лет.

Ставка: Победа Ямайки в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25