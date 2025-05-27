Ямайка — Тринидад и Тобаго. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 мая 2025 года

Ямайка
Тринидад и Тобаго
Ямайка
Турнирное положение: Ямайцы довольно крепки, но не столь стабильны. Команда успешно прошла квалификацию на Золотой Кубок.
При этом Ямайка не проигрывает уже 4 матча кряду. В нынешнем же календарном году команда из 4 поединков выиграла 2.
Ямайка — Тринидад и Тобаго: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. Ямайцы разобрали на запчасти оборону Сент-Винсента и Гренадин (3:0).
При этом чуть ранее Ямайка подписала мировую с этим же соперником (1:1). Да и встреча со сборной Тринидада и Тобаго также завершилась вничью (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Ямайка победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ямайцы нынче смотрятся довольно выгодно. При этом команда имеет относительно надежные тылы.
Матчи с тринидадцами для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков Ямайка победила 3 раза при 2 ничьих.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Ямайцы уже больше двух лет не проигрывают тринидадцам.
Тринидад и Тобаго
Турнирное положение: Тринидадцам палец в рот не клади. Команда успешно прошла квалификацию на Золотой Кубок.
Причем Тринидад и Тобаго победил в 2 своих последних матчах. Команда в них отправила шесть мячей в ворота кубинцев.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Тринидадцы разгромили Кубу (4:0).
До того команда справилась с теми же кубинцами (2:1). А вот контрольный поединок с Ямайкой принес боевой паритет (1:1).
Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе тринидадцы выглядят симпатично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом Тринидад и Тобаго имеет весьма ненадежные тылы. Вот только в последнее время команда неудачно противостоит ямайцам.
Имея довольно скромный по именам состав, Тринидад и Тобаго явно постарается сыграть вторым номером. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Тринидадцы намерены сдержать атаки соперника.
Статистика для ставок
- Ямайка не проигрывает 4 матча кряду
- Тринидадцы победили в 2 своих последних матчах
- Ямайцы уже больше 2 лет не проигрывают тринидадцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ямайка — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.
- 2.15Аль-Фатех — Аль-Наср: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Тринидадцам может банально не хватить класса, да и ямайцев они не могут обыграть уже больше двух лет.
Ставка: Победа Ямайки в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25