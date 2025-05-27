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    Ямайцы совершат блицкриг

    Ямайка — Тринидад и Тобаго. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Ямайки
    Прогноз и ставки на Ямайка — Тринидад и Тобаго
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    Этан Пиннок
    27 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ямайка и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — Тринидад и Тобаго, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 27 Мая 2025 года

    Ямайка

  • Кингстон
    •  Ямайка 21:00 Тринидад и Тобаго

    Тринидад и Тобаго

  • Порт-оф-Спейн
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    Ямайка

    Турнирное положение: Ямайцы довольно крепки, но не столь стабильны. Команда успешно прошла квалификацию на Золотой Кубок.

    При этом Ямайка не проигрывает уже 4 матча кряду. В нынешнем же календарном году команда из 4 поединков выиграла 2.

    Ямайка — Тринидад и Тобаго: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. Ямайцы разобрали на запчасти оборону Сент-Винсента и Гренадин (3:0).

    При этом чуть ранее Ямайка подписала мировую с этим же соперником (1:1). Да и встреча со сборной Тринидада и Тобаго также завершилась вничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Ямайка победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ямайцы нынче смотрятся довольно выгодно. При этом команда имеет относительно надежные тылы.

    Матчи с тринидадцами для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков Ямайка победила 3 раза при 2 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Ямайцы уже больше двух лет не проигрывают тринидадцам.

    Тринидад и Тобаго

    Турнирное положение: Тринидадцам палец в рот не клади. Команда успешно прошла квалификацию на Золотой Кубок.

    Причем Тринидад и Тобаго победил в 2 своих последних матчах. Команда в них отправила шесть мячей в ворота кубинцев.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Тринидадцы разгромили Кубу (4:0).

    До того команда справилась с теми же кубинцами (2:1). А вот контрольный поединок с Ямайкой принес боевой паритет (1:1).

    Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе тринидадцы выглядят симпатично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

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    При этом Тринидад и Тобаго имеет весьма ненадежные тылы. Вот только в последнее время команда неудачно противостоит ямайцам.

    Имея довольно скромный по именам состав, Тринидад и Тобаго явно постарается сыграть вторым номером. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Тринидадцы намерены сдержать атаки соперника.

    Статистика для ставок

    • Ямайка не проигрывает 4 матча кряду

    • Тринидадцы победили в 2 своих последних матчах

    • Ямайцы уже больше 2 лет не проигрывают тринидадцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ямайка — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Тринидадцам может банально не хватить класса, да и ямайцев они не могут обыграть уже больше двух лет.

    Ставка: Победа Ямайки в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ямайка — Тринидад и Тобаго?

    Матч Ямайка — Тринидад и Тобаго состоится 27 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ямайка — Тринидад и Тобаго?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ямайка — Тринидад и Тобаго?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ямайка — Тринидад и Тобаго?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ямайка — Тринидад и Тобаго?

    Коэффициенты букмекеров: Ямайка — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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    Ямайка — Тринидад и Тобаго: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 27.05.202521:00. Ямайцы совершат блицкриг
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