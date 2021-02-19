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    «Арсенал» обменялся голами с «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

    «Бенфика»

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    Лиссабонская «Бенфика» на своем поле сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 55-й минуте в ворота «канониров» был назначен пенальти за игру рукой Смит-Роу после подачи с углового. Пицци уверенным ударом с точки отправил мяч в правый нижний угол ворот Лено.

    Спустя две минуты счет сравнялся. Седрик получил пас на левом краю чужой штрафной, после чего прострелил в центр на Сака и тот ударом в касание отправил мяч в цель.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Бенфика — Арсенал Лондон 1:1
    Голы: 1:0 Пицци (пенальти) (55'), 1:1 Букайо Сака (57') Бенфика: Элтон Лейте, Lucas Verissimo (Франциско Мачадо, 85'), Ян Вертонген, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Джан-Лука Вальдшмидт (Рафаэл Силва, 46'), Диогу Гонсалвеш, Пицци (Харис Сеферович, 64'), Юлиан Вайгль, Адель Таарабт (Габриэл, 77'), Darwin Nunez (Эвертон, 64') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Габриэл, Седрик Суареш (Киран Тирни, 64'), Давид Луис, Букайо Сака, Даниель Себальос (Мохамед Эль-Ненни, 90'), Мартин Эдегор, Эмиль Смит Роув (Габриэл Мартинелли, 77'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг (Николя Пепе, 77') Предупреждение: Эмиль Смит Роув (54')

    Ответный матч пройдет 25 февраля в Лондоне.

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