Вольфсберг — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

Составы команд:
«Вольфсберг»: Александр Кофлер, Жонатан Шерцер, Доминик Баумгартнер, Михаэль Новак, Luka Lochoshvili, Михаэль Линдль, Свен Шпранглер, Кристофер Верницниг, Matthaeus Taferner, Деян Йовелич, Dario Vizinger.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Гарет Бэйл, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Лукас Моура, Сон Хын Мин.
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 1.60.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 0:3.
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