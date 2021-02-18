Вольфсберг — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Вольфсберг»: Александр Кофлер, Жонатан Шерцер, Доминик Баумгартнер, Михаэль Новак, Luka Lochoshvili, Михаэль Линдль, Свен Шпранглер, Кристофер Верницниг, Matthaeus Taferner, Деян Йовелич, Dario Vizinger.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Гарет Бэйл, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 1.60.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 0:3. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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