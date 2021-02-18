Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

Составы команд:
«Реал Сосьедад»: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа, Игор Субельдия, Ариц Элустондо, Начо Монреаль, Асьер Ильярраменди, Микель Мерино, Давид Сильва, Микель Оярсабаль, Аднан Янузай, Александер Исак.
«Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Мэйсон Гринвуд, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Маркус Рашфорд.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3.
И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до
Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3.
И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до
Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.