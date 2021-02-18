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    Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

    «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Реал Сосьедад»: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа, Игор Субельдия, Ариц Элустондо, Начо Монреаль, Асьер Ильярраменди, Микель Мерино, Давид Сильва, Микель Оярсабаль, Аднан Янузай, Александер Исак.

    «Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Мэйсон Гринвуд, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Маркус Рашфорд.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Предыдущий матч соперников: «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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