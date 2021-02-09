Агент: «Ювентус» не контактировал со мной по поводу трансфера Шомуродова

Агент, представляющий интересы нападающего «Дженоа», рассказал об интересе к своему подопечному со стороны

Ранее сообщалось, что туринский клуб рассматривал кандидатуру 25-летнего представителя Узбекистана в качестве усиления своей атакующей линии в прошедшее трансферное окно.

«Нам льстят слухи об интересе "Ювентуса", однако туринцы не выходили на меня напрямую по этому трансферу. Возможно, переход обсуждался между клубами.

Элдор счастлив в "Дженоа". Безусловно, он хочет продолжить прогрессировать, так что посмотрим, что произойдет в будущем», — цитирует Ткаченко Calcio Mercato.

С 2017-го по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов». В октябре прошлого года нападающий перешел в «Дженоа», подписав четырехлетний контракт.

В текущем сезоне Элдор провел за генуэзцев 15 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.