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    Агент: «Ювентус» не контактировал со мной по поводу трансфера Шомуродова

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    Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова, рассказал об интересе к своему подопечному со стороны «Ювентуса».

    Элдор Шомуродов
    Элдор Шомуродов

    Ранее сообщалось, что туринский клуб рассматривал кандидатуру 25-летнего представителя Узбекистана в качестве усиления своей атакующей линии в прошедшее трансферное окно.

    «Нам льстят слухи об интересе "Ювентуса", однако туринцы не выходили на меня напрямую по этому трансферу. Возможно, переход обсуждался между клубами.

    Элдор счастлив в "Дженоа". Безусловно, он хочет продолжить прогрессировать, так что посмотрим, что произойдет в будущем», — цитирует Ткаченко Calcio Mercato.

    С 2017-го по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов». В октябре прошлого года нападающий перешел в «Дженоа», подписав четырехлетний контракт.

    В текущем сезоне Элдор провел за генуэзцев 15 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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