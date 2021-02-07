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    «Осасуна» обыграла «Эйбар»

    «Осасуна» — «Эйбар»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Эйбаром» со счетом 2:1.

    «Осасуна»
    «Осасуна»

    В составе победителей голами отметились Хонатан Кальери (18-я минута) и Анте Будимир (86).

    За гостей отличился Бриан Хиль (44).

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Эйбар 2:1
    Голы: 1:0 Хонатан Кальери (18'), 1:1 Энрике Гарсия (44'), 2:1 Анте Будимир (86') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Мануэль Санчес, Ойер Оласабаль (Хон Монкайола, 63'), Enrique Barja (Роберто Торрес, 63'), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 90'), Лукас Торро, Хонатан Кальери (Адриан Лопес, 71'), Анте Будимир (Энрик Гальего, 90') Эйбар: Марко Дмитрович, Педро Бигас (Эстебан Бургос, 46'), Паулу Оливейра, Рафаэл Суареш, Анайц Арбилья, Эдуардо Экспозито (Кике Энрике Гонсалес, 90'), Йосинори Муто, Ресио Хосе (Pape Kouli Diop, 74'), Бриан Хиль, Серхи Энрич (Алехандро Посо, 74'), Энрике Гарсия (Серхио Альварес, 86')

    После этой игры «Осасуна» набрала 22 очка и поднялась на 15-ю строчку в турнирной таблице примеры. «Эйбар» с 20 очками расположился на 17-м месте.

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