Клопп: Если станем чемпионами, это будет невероятной сенсацией

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал игру команды в АПЛ, а также ее позицию в турнирной таблице.

«Не думаем и не чувствуем, что судьба против нас, это просто ситуация, в которой мы находимся. Нет никаких мечтаний и желаний, всё дело в работе. Мы работаем, вот и всё.

Не думаю, что у нас когда-либо прежде была такая ситуация с травмами. Ещё ни разу не было так, чтобы все три центральных защитника были в строю. Большое количество травм привело к странной и сложной ситуации. Нет, это не оправдание, просто так сложилось. Ситуация настолько странная, что, если станем чемпионами, это будет невероятной сенсацией», — цитирует слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что 7 февраля «Ливерпуль» примет «Ман Сити» в матче 23 тура английской Премьер-лиги. Редакция LiveSport.Ru подготовила прогноз на эту встречу.