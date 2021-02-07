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    Клопп: Если станем чемпионами, это будет невероятной сенсацией

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру команды в АПЛ, а также ее позицию в турнирной таблице.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Не думаем и не чувствуем, что судьба против нас, это просто ситуация, в которой мы находимся. Нет никаких мечтаний и желаний, всё дело в работе. Мы работаем, вот и всё.

    Не думаю, что у нас когда-либо прежде была такая ситуация с травмами. Ещё ни разу не было так, чтобы все три центральных защитника были в строю. Большое количество травм привело к странной и сложной ситуации. Нет, это не оправдание, просто так сложилось. Ситуация настолько странная, что, если станем чемпионами, это будет невероятной сенсацией», — цитирует слова Клоппа Sky Sports.

    Напомним, что 7 февраля «Ливерпуль» примет «Ман Сити» в матче 23 тура английской Премьер-лиги. Редакция LiveSport.Ru подготовила прогноз на эту встречу.

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