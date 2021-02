Моуринью впервые в своей карьере проиграл два домашних матча подряд

«Тоттенхэм» на своем поле уступил «Челси» в матче 22-го тура АПЛ со счетом 0:1.

Как сообщает OptaJoe, Жозе Моуринью провел 327-й домашний матч в тренерской карьере. Португальский специалист впервые уступил в двух домашних матчах подряд.

В предыдущем домашнем матче «шпоры» проиграли «Ливерпулю» (1:3). Серия поражений команды в чемпионате Англии составляет три матча.

1 — In what was his 327th home league match, Spurs boss José Mourinho has suffered back-to-back league defeats on home soil for the very first time in his managerial career. Questions. pic.twitter.com/LB6fAhV1uU