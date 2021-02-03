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    Сульшер: «МЮ» должен использовать все свои шансы

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о победе над «Саутгемптоном» (9:0) в матче 22-го тура АПЛ.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Ближе к концу матча было принято странное решение, из-за которого они остались вдевятером. Это правило, которое нужно отменить. Второй момент — это когда игру продолжили после офсайда, из-за чего пострадал Ван-Биссака — такое правило нужно менять.

    Тем не менее, было здорово провести такую игру. Когда у них произошло первое удаление, то именно от нас зависело когда мы забьем первый мяч. В перерыве я сказал, что бы парни играли в свою игру правильно и без ошибок. и тогда у нас будут моменты.

    Мы должны использовать все свои шансы, будь игра открытой или закрытой. Никогда не знаешь, что может стать решающим фактором. Мы это знаем, лучше, чем кто-либо — разница мячей может стоит вам титула, как это произошло с нами», — приводит слова Солскьяера BBC.

    «МЮ» в таблице АПЛ с 44 очками догнал лидера чемпионата «Манчестер Сити», у которого две игры в запасе. «Саутгемптон» с 29 очками занимает 12-е место.

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