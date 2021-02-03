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    «Леванте» вышел в полуфинал Кубка Испании

    «Леванте» — «Вильярреал»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Леванте Вильярреал
    «Леванте» одержал победу над «Вильярреалом» в домашнем матче 1/4 финала Кубка Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счетом 1:0.

    В основное время команды голов не забили, а героем овертайма стал Рохер Марти, отличившийся на первой компенсированной минуте второго экстра-тайма.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Леванте — Вильярреал 1:0
    Гол: 1:0 Рохер (120') Леванте: Dani Cardenas, Son (Гонсало Мелеро, 55'), Антонио Аранда (Карлос Клерк, 76'), Рубен Везу, Серхио Постиго, Неманья Радоя, Mickael Malsa (Рохер, 66'), Рубен Рочина (Хосе Моралес Луис, 55'), Коке Морено (Хорхе Мирамон, 66'), Энис Барди, Daniel Gomez (Серхио Леон, 106') Вильярреал: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Manuel Trigueros, Франсис Коклен (Fer Nino, 91'), Пако Алькасер (Карлос Бакка, 87'), Рубен Пенья (Первис Эступинан, 66'), Мойсес Гомес (Алехандро Баэна, 51') Предупреждения: Энис Барди (25'), Рауль Альбиоль (37'), Рубен Рочина (42'), Manuel Trigueros (57'), Серхио Постиго (88'), Даниэль Парехо (103'), Гонсало Мелеро (111'), Алехандро Баэна (113')

    «Леванте» вышел в полуфинал турнира. Своего следующего соперника он узнает позднее.

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