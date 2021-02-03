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    Президент РФС: Мы полностью доверяем Черчесову

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    Президент РФС Александр Дюков признался, что в организации ни разу не задумывались об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Поражение от Сербии — резонансное и болезненное, эмоциональное состояние, конечно, было соответствующим. Понятно, что можно ссылаться на невезение, нереализованные моменты и то, что сербы забили все, что смогли. Но в целом это была действительно плохая по качеству игра с нашей стороны.

    Но при этом считаю, что неправильно принимать решения по результатам одного матча. Неудачные игры бывают абсолютно у всех команд. Надо также учитывать, что в Белграде тренерский штаб не мог рассчитывать на 11-12 футболистов, которых планировалось использовать.

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    • Да, это поражение стало шестой подряд встречей без побед. Но тем не менее Белград стоит особняком, поскольку другие матчи, в которых мы не выиграли, с этим объединяет только итоговый результат — не удалось удержать победу. Нельзя сказать, что в предыдущих пяти встречах соперник доминировал и мы выглядели очень плохо.

    Если говорить о необходимости замены тренера, мы должны учитывать, что именно под руководством этого тренерского штаба сборная удачно выступила на ЧМ-2018, завоевала путевку на Евро-2020. Что касается Лиги наций, второе место в группе безусловно не является успехом. Мы ставили задачу выйти из группы и подняться в дивизион А. Но считать провалом такое выступление неправильно. К аргументам за продолжение работы следует отнести то, что Станислав Саламович хорошо знает команду и игроков, имеет серьезный опыт работы со сборной. Такой опыт отличается от работы с клубами. Не сомневаюсь, что тренерский штаб сделает работу над ошибками.

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    • У нашего главного тренера все нормально с мотивацией. Я, только что отвечая на вопрос, сказал, почему мы доверяем Станиславу Саламовичу, поэтому в марте прошлого года с ним был подписан новый контракт. Считаю, что неправильно принимать кадровые решения по результатам игр, в которых наш состав был далек от оптимального.

    Понятно, что нет ничего вечного и даже подписанные договоры могут быть расторгнуты. Но если говорить о наших намерениях и ожиданиях, то этот контракт с Черчесовым является их выражением», — сказал Дюков в интервью «Спорт-Экспрессу».

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