УЕФА планирует переформатировать Лигу чемпионов к 2024 году

Александер Чеферин
globallookpress.com
Сообщается, что глава УЕФА Александер Чеферин ведет переговоры с некоторыми топ-клубами касательно распределения доходов от турнира. В частности, переговоры ведутся с «Реалом», «Ман Юнайтед» и «Ювентусом».
Союз намерен создать новую компанию, соучредителями которой совместно могут стать УЕФА и топ-клубы Европы. Пока что УЕФА нацелен на 2024 год, однако реформа может вступить в силу раньше.
Не исключено, что из-за нового формата проведения соревнования придется сократить количество команд в топ-лигах Европы до 16, а также сократить количество стадий в национальных Кубках.