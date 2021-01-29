УЕФА планирует переформатировать Лигу чемпионов к 2024 году

Как сообщает AS, УЕФА собирается провести переформатирование Лиги чемпионов к 2024 году.

Сообщается, что глава УЕФА Александер Чеферин ведет переговоры с некоторыми топ-клубами касательно распределения доходов от турнира. В частности, переговоры ведутся с «Реалом», «Ман Юнайтед» и «Ювентусом».

Союз намерен создать новую компанию, соучредителями которой совместно могут стать УЕФА и топ-клубы Европы. Пока что УЕФА нацелен на 2024 год, однако реформа может вступить в силу раньше.

Не исключено, что из-за нового формата проведения соревнования придется сократить количество команд в топ-лигах Европы до 16, а также сократить количество стадий в национальных Кубках.