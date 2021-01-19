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    «Арсенал» разгромил «Ньюкасл», Обамеянг забил два мяча

    «Арсенал» — «Ньюкасл»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 50-й минуте. Парти со своей половины поля сделал классную передачу на ход Обамеянгу, который ворвался в штрафную и пробил точно под перекладину ворот.

    На 60-й минуте Смит Роув прошёл к штрафной по левому флангу, обыграл соперника и прострелил в штрафную на Букайо Сака, который в касание спокойно переправил мяч в сетку.

    А на 77-й минуте Седрик рванул в лицевую, далее прострелил на Обамеянга, который переправил мяч в ворота при отыгранном уже вратаре.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Ньюкасл 3:0
    Голы: 1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (50'), 2:0 Букайо Сака (60'), 3:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (77') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Rob Holding, Седрик Суареш, Давид Луис, Букайо Сака, Пьер-Эмерик Обамеянг (Виллиан, 79'), Томас (Мохамед Эль-Ненни, 67'), Эмиль Смит Роув (Габриэл Мартинелли, 82'), Гранит Джака, Александр Ляказетт Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Джамал Ласcеллс, Джамаль Льюис, Эмиль Крафт, Matthew Longstaff (Джеффри Хендрик, 78'), Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Мигель Альмирон (Elliot Anderson, 87'), Энди Кэрролл (Jacob Murphy, 69'), Каллум Уилсон

    «Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» с 19 очками расположился на 15-м месте.

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