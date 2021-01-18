«Барселона» — «Атлетик»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 40-й минуте открыли каталонцы. Удар Лионеля Месси из убойной позиции блокировал защитник, после чего первым к отскоку успел Гризманн и не промахнулся.
Спустя две минуты баски отыгрались. Иньяки Уильямс исполнил идеальный заброс с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Альба упустил Оскара де Маркоса, который ударом в касание замкнул передачу.
На 77-й минуте Дембеле отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Альба прострелил в центр и Гризманн ударом в касание отправил мяч мимо Симона в сетку ворот.
«Атлетик» перевел игру в экстра-таймы на 90-й минуте. Муниаин навесил со штрафного с правого фланга атаки во вратарскую, где Вильялибре сыграл на опережение и ударом в ксание отправил мяч точно в цель.
А на 94-й минуте Иньяки Уильямс получил пас от Муниаина на левом краю чужой штрафной, ушел от Гризманна и прицельно пробил в дальнюю девятку ворот.
Отыграться «Барселона» не сумела, а на 120-й минуте Лионель Месси получил красную карточку за отмашку от Вильялибре у чужой штрафной.
«Атлетик» в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 1984 и 2015 годах.
🔴⚪️ 𝗧𝗫𝗔𝗣𝗘𝗟𝗗𝗨𝗡𝗔𝗞!!— Athletic Club (@AthleticClub) January 17, 2021
¡¡Hay que vivirlo!!
🏆 #DenonAmetsa 🔴⚪ #BiziAmetsa #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/JxwT2PRAev