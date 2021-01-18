«Барселона» — «Атлетик»: счет матча 2:3, обзор голов

В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» из Бильбао одержал победу над «Барселоной» — 3:2 д.в.

Счет в матче на 40-й минуте открыли каталонцы. Удар Лионеля Месси из убойной позиции блокировал защитник, после чего первым к отскоку успел Гризманн и не промахнулся.

Спустя две минуты баски отыгрались. Иньяки Уильямс исполнил идеальный заброс с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Альба упустил Оскара де Маркоса, который ударом в касание замкнул передачу.

На 77-й минуте Дембеле отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Альба прострелил в центр и Гризманн ударом в касание отправил мяч мимо Симона в сетку ворот.

«Атлетик» перевел игру в экстра-таймы на 90-й минуте. Муниаин навесил со штрафного с правого фланга атаки во вратарскую, где Вильялибре сыграл на опережение и ударом в ксание отправил мяч точно в цель.

А на 94-й минуте Иньяки Уильямс получил пас от Муниаина на левом краю чужой штрафной, ушел от Гризманна и прицельно пробил в дальнюю девятку ворот.

Отыграться «Барселона» не сумела, а на 120-й минуте Лионель Месси получил красную карточку за отмашку от Вильялибре у чужой штрафной.

Футбол. Испания. Суперкубок Барселона — Атлетик 2:3 Голы: 1:0 Антуан Гризманн (40'), 1:1 Оскар де Маркос (42'), 2:1 Антуан Гризманн (77'), 2:2 Асьер Вильялибре (90'), 2:3 Иньяки Уильямс (94') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест (Oscar Mingueza, 46'), Рональд Араухо, Клеман Лангле (Франсиску Тринкан, 106'), Жорди Альба, Серхио Бускетс (Рики Пуч, 97'), Pedri (Миралем Пьянич, 88'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт, 88') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес (Унай Нуньес, 95'), Йерай Альварес, Андер Капа (Алехандро Беренгер, 81'), Микель Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 83'), Икер Муньяин, Дани Гарсия, Оскар де Маркос, Unai Vencedor (Микель Весга, 81'), Иньяки Уильямс (Jon Morcillo, 106'), Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 83') Предупреждения: Клеман Лангле (11'), Дани Гарсия (67'), Асьер Вильялибре (109'), Jon Morcillo (110'), Жорди Альба (114') Удаление: Лионель Месси (120')

«Атлетик» в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 1984 и 2015 годах.