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    «Тоттенхэм» набрал три очка в матче с «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Тоттенхэм» в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Шеффилд Юнайтед» — 3:1.

    Футболисты «Тоттенхэма»
    Футболисты «Тоттенхэма»

    «Шпоры» открыли счет уже на 5-й минуте. Сон Хын Мин навесил с углового в центр штрафной, а Серж Орье здорово выпрыгнул на ближней штанге и головой вколотил мяч в сетку.

    На 40-й минуте отличился Гарри Кейн, который с 20 метров резко пробил низом под правую штангу.

    «Клинки» сократили отставание на 59-й минуте усилиями Дэвида Макголдрика. Однако еще через три минуты Танги Ндомбеле вернул лондонцам перевес в два мяч.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм 1:3
    Голы: 0:1 Серж Орье (5'), 0:2 Гарри Кейн (40'), 1:2 Дэвид Макголдрик (59'), 1:3 Tanguy Ndombele (62') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам (Билли Шарп, 74'), Джон Иган, Этан Ампаду, Энда Стивенс, Джон Флек, Крис Башам (Билли Шарп, 74'), Оливер Норвуд (Kean Bryan, 67'), Джейден Богл, Оливер Бёрк (Риан Брустер, 71'), Дэвид Макголдрик Тоттенхэм: Уго Льорис, Джо Родон, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Серж Орье, Tanguy Ndombele, Сон Хын Мин (Винисиус, 90'), Гарри Кейн, Стивен Бергвейн (Лукас Моура, 87') Предупреждения: Оливер Норвуд (23'), Крис Башам (50'), Джон Иган (86')

    В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает четвертое место (33 очка), а «Шеффилд Юнайтед» — 20-е (5 очков).

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