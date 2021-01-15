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    Тренер клуба ФНЛ отстранен от футбола на год, начальник команды — пожизненно

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    КДК РФС наказал брянское «Динамо» за нарушение антикоронавирусного протокола, сообщает официальный сайт союза.

    Александр Горбачев
    Александр Горбачев

    30 августа в матче первенства ФНЛ с «Иртышом» (1:0) приняли участие несколько футболистов с положительными тестами на коронавирус, используя подложные медицинские справки.

    За это «Динамо» присудили техническое поражение в матче с «Иртышом» со счетом 0:3. Также с брянской команды дополнительно сняли еще три очка.

    Главному тренеру «Динамо» Александру Горбачеву на год запретили осуществлять любую футбольную деятельность, начальник команды Валерий Корнеев отстранен от футбола пожизненно.

    Футболисты Алексей Сапаев, Григорий Чиркин и Павел Баранов оштрафованы на 100 тысяч рублей за участие в матче, за умышленное предоставление недостоверной информации они заплатят 1,5 миллиона рублей.

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