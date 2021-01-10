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    «Штутгарт» на выезде разгромил «Аугсбург»

    «Аугсбург» — «Штутгарт»: счет матча

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    В матче 15-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» одержал выездную победу над «Аугсбургом» со счетом 4:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Николас Гонсалес, Силас Вамангитука, Гонсало Кастро и Даниэль Дидави.

    В составе «Аугсбурга» Марко Рихтер во втором тайме сначала забил гол, а на 76-й минуте получил красную карточку и покинул поле.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Штутгарт 1:4
    Голы: 0:1 Николас Гонсалес (пенальти) (10'), 0:2 Силла Вамангитука (29'), 1:2 Марко Рихтер (46'), 1:3 Гонсало Кастро (61'), 1:4 Даниэль Дидави (87') Аугсбург: Рафал Гикевич, Рани Хедира (Михаэль Грегорич, 46'), Феликс Удуохай, Рис Оксфорд, Даниэль Калиджиури, Иагу (Robert Gumny, 66'), Карлос Груэсо (Андре Хан, 66'), Тобиас Штробль, Флориан Нидерлехнер (Ноа-Джоэль Саренрен-Базее, 86'), Рубен Варгас (Mads Valentin Pedersen, 66'), Марко Рихтер Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Паскаль Штенцель, Borna Sosa, Ватару Эндо (Филипп Клемент, 90'), Гонсало Кастро (Филипп Фёрстер, 77'), Орел Мангала, Силла Вамангитука (Sasa Kalajdzic, 86'), Николас Гонсалес (Tanguy Coulibaly, 86'), Mateo Klimowicz (Даниэль Дидави, 77') Предупреждения: Карлос Груэсо (23'), Вальдемар Антон (32'), Ватару Эндо (50'), Марко Рихтер (73'), Марко Рихтер (76')

    Эта победа позволила гостям набрать 21 очко и переместиться на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Клуб из Штутгарта обошел «Аугсбург», в активе которого 19 очков.

    В следующем туре «Аугсбург» на выезде сыграет с «Вердером», а «Штутгарт» на своем поле примет «Боруссию» из Менхенгладбаха. Обе встречи пройдут 16 января.

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