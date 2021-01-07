Ковач: Для «Монако» возвращение Головина сродни переходу нового игрока

Главный тренерпрокомментировал триумфальное возвращение на поле

Накануне россиянин помог монегаскам разгромить на выезде «Лорьян» (5:2). Александр вышел на замену и сразу забил.

«Во-первых, мы очень рады, что Головин снова с нами. Для нас это как приход нового игрока, потому что в этом сезоне он сыграл только дважды.

Честно говоря, я хотел выпустить Головина на несколько минут раньше, но четвертый судья посчитал, что ему нужно приклеить небольшую ленту к носкам для соблюдения регламента. В конце концов, он принес нам удачу. Он вышел и забил первым же касанием. Мы очень рады его возвращению, я уверен, что он поднимет уровень команды», — цитирует Ковача официальный сайт «Монако». 0