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    Ковач: Для «Монако» возвращение Головина сродни переходу нового игрока

    Футбол Футбол Франции Лига 1 Монако Лорьян Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал триумфальное возвращение на поле Александра Головина.

    Нико Ковач
    Нико Ковач

    Накануне россиянин помог монегаскам разгромить на выезде «Лорьян» (5:2). Александр вышел на замену и сразу забил.

    «Во-первых, мы очень рады, что Головин снова с нами. Для нас это как приход нового игрока, потому что в этом сезоне он сыграл только дважды.

    Честно говоря, я хотел выпустить Головина на несколько минут раньше, но четвертый судья посчитал, что ему нужно приклеить небольшую ленту к носкам для соблюдения регламента. В конце концов, он принес нам удачу. Он вышел и забил первым же касанием. Мы очень рады его возвращению, я уверен, что он поднимет уровень команды», — цитирует Ковача официальный сайт «Монако». 0

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