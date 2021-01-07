СМИ: Азмун интересен дортмундской «Боруссии»

Нападающий «Зенита»находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии», сообщает Tuttomercatoweb.com

По данным издания, клуб из Санкт-Петербурга оценивает трансферную стоимость 26-летнего иранского форварда в 20 млн евро.

26-летний иранец выступает за клуб из Санкт-Петербурга с февраля 2019 года, он был приобретен у «Рубина» за 12 миллионов евро. Ранее в России Азмун также поиграл за «Ростов».

В 20 матчах нынешнего сезона Азмун забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

В прошлом году СМИ писали о том, что интерес к Сердару проявляют «Милан», «Наполи» и «Арсенал». 0