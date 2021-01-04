«Ювентус» — «Удинезе»: счет матча 4:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Рэмси на левом фланге сыграл в отборе, протолкнув мяч на ход Роналду, который на хорошей скорости ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил точно под дальнюю штангу.
На 49-й минуте Роналду одной передачей пустил в прорыв Кьезу, который оторвался от защитника, забежал в штрафную и аккуратным ударом закатил мяч в дальний угол ворот «Удинезе».
Счет стал крупным на 70-й минуте. Бентанкур совершил перехват в центральном круге, далее покатил мяч на ход Роналду, а тот уже из пределов штрафной пробил в дальний нижний угол ворот.
Гости сумели отквитать один мяч на 90-й минуте. Молина от правого края штрафной отпасовал во вратарскую, Щенсны мяч не прижал, позволив Зегелару распечатать туринские ворота.
Но в компенсированное время Дибала нашёл силы на последний рывок, убежал от защитников и ударом из штрафной направил мяч в дальнюю девятку.
«Ювентус» после этой победы поднялся на пятое место в таблице Серии А. «Удинезе» находится на 13-й строчке. 0