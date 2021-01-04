«Ювентус» — «Удинезе»: счет матча 4:1, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(4:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Рэмси на левом фланге сыграл в отборе, протолкнув мяч на ход Роналду, который на хорошей скорости ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил точно под дальнюю штангу.

На 49-й минуте Роналду одной передачей пустил в прорыв Кьезу, который оторвался от защитника, забежал в штрафную и аккуратным ударом закатил мяч в дальний угол ворот «Удинезе».

Счет стал крупным на 70-й минуте. Бентанкур совершил перехват в центральном круге, далее покатил мяч на ход Роналду, а тот уже из пределов штрафной пробил в дальний нижний угол ворот.

Гости сумели отквитать один мяч на 90-й минуте. Молина от правого края штрафной отпасовал во вратарскую, Щенсны мяч не прижал, позволив Зегелару распечатать туринские ворота.

Но в компенсированное время Дибала нашёл силы на последний рывок, убежал от защитников и ударом из штрафной направил мяч в дальнюю девятку.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Удинезе 4:1 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (31'), 2:0 Федерико Кьеза (50'), 3:0 Криштиану Роналду (70'), 3:1 Марвин Зегелар (90'), 4:1 Пауло Дибала (90') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро (Gianluca Frabotta, 83'), Данило, Леонардо Бонуччи (Джорджо Кьеллини, 83'), Аарон Рэмси (Деян Кулушевски, 74'), Уэстон Маккенни (Артур, 65'), Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 74'), Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Пауло Дибала Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци, Себастьен Де Майо (Науэль Молина, 65'), Родриго Де Пауль, Уолас (Жан-Виктор Макенго, 81'), Йенс Ларсен, Роберто Перейра (Роландо Мандрагора, 74'), Марвин Зегелар, Кевин Ласанья (Илия Несторовски, 74'), Игнасио Пуссетто (Fernando Forestieri, 46') Предупреждения: Федерико Кьеза (8'), Уэстон Маккенни (33'), Маттейс де Лигт (64')

«Ювентус» после этой победы поднялся на пятое место в таблице Серии А. «Удинезе» находится на 13-й строчке. 0