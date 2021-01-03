«Челси» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 18-й минуте открыли хозяева. Гюндогану дали принять передачу у линии штрафной, развернуться и пробить из-под защитника — мяч залетел впритирку со штангой. Менди в прыжке зацепил мяч рукой, но этого не хватило для спасения.

Спустя три минуты Де Брёйне от левого края штрафной прострелил на угол вратарской «Челси», откуда Фоден ударом в касание направил мяч точно под ближнюю штангу.

На 34-й минуте Канте неудачно выполнил передачу, Стерлинг мяч перехватил на своей половине, ворвался в штрафную хозяев и после паузы пробил в дальнюю штангу, отскок получился на Де Брёйне, который уже добавил в цель.

Гол престижа «Челси» забил в компенсированное время. Зевнули гости атаку соперника левым краем, Маунт прострелил на дальнюю штангу, Хадсон-Одои в касание замкнул.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Манчестер Сити 1:3 Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (18'), 0:2 Филип Фоден (21'), 0:3 Кевин Де Брёйне (34'), 1:3 Каллум Хадсон-Одои (90') Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва, Курт Зума, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта, N'Golo Kante (Billy Gilmour, 64'), Матео Ковачич (Кай Хаверц, 77'), Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Хаким Зиеш (Каллум Хадсон-Одои, 64') Манчестер Сити: Закари Стеффен, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган (Фернандиньо, 75'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Филип Фоден (Рияд Марез, 86'), Кевин Де Брёйне (Серхио Агуэро, 86') Предупреждения: Кристиан Пулишич (45'), N'Golo Kante (53'), Матео Ковачич (71'), Бернарду Силва (90')

«Манчестер Сити» поднялся на пятое место. У команды Хосепа Гвардиолы 29 очков после 15 встреч. «Челси» идет на восьмой строчке таблицы АПЛ, имея 26 очков после 17 игр.

13 января «Манчестер Сити» примет «Брайтон». 15 января «Челси» встретится в гостях с «Фулхэмом». 0