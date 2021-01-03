«Челси» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче на 18-й минуте открыли хозяева. Гюндогану дали принять передачу у линии штрафной, развернуться и пробить из-под защитника — мяч залетел впритирку со штангой. Менди в прыжке зацепил мяч рукой, но этого не хватило для спасения.
Спустя три минуты Де Брёйне от левого края штрафной прострелил на угол вратарской «Челси», откуда Фоден ударом в касание направил мяч точно под ближнюю штангу.
На 34-й минуте Канте неудачно выполнил передачу, Стерлинг мяч перехватил на своей половине, ворвался в штрафную хозяев и после паузы пробил в дальнюю штангу, отскок получился на Де Брёйне, который уже добавил в цель.
Гол престижа «Челси» забил в компенсированное время. Зевнули гости атаку соперника левым краем, Маунт прострелил на дальнюю штангу, Хадсон-Одои в касание замкнул.
«Манчестер Сити» поднялся на пятое место. У команды Хосепа Гвардиолы 29 очков после 15 встреч. «Челси» идет на восьмой строчке таблицы АПЛ, имея 26 очков после 17 игр.
13 января «Манчестер Сити» примет «Брайтон». 15 января «Челси» встретится в гостях с «Фулхэмом». 0