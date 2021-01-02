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    Моуринью осудил игроков «Тоттенхэма», которые устроивших вечеринку в Рождество

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью осудил действия своих футболистов, которые нарушили правила карантина.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    Футболисты «шпор» Серхио Регилон, Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо нарушили антикоронавирусные правила, собравшись на праздник в доме Ло Чельсо.

    «Конечно, мы разочарованы этим поступком, и это было неприятным сюрпризом для клуба.

    Я сделал Регилону потрясающий подарок — португальского поросенка. Мне сказали, что он проведет Рождество в одиночестве. Но, как вы могли заметить, он был не один.

    Клуб разочарован, поскольку предоставил игрокам все необходимые инструкции и условия.

    Нам не нужно рассказывать вам о последствиях, о том, как мы подошли к этому сюрпризу. Я предпочитаю говорить, что разочарован, нежели рассержен», — сказал Моуринью Sky Sports .

    Всего на вечеринке, предположительно, присутствовало 18 человек, среди которых четыре футболиста — трое из «Тоттенхэма» и Мануэль Лансини из «Вест Хэма». 0

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