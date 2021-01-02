Моуринью осудил игроков «Тоттенхэма», которые устроивших вечеринку в Рождество

Главный тренер «Тоттенхэма»осудил действия своих футболистов, которые нарушили правила карантина.

Футболисты «шпор» Серхио Регилон, Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо нарушили антикоронавирусные правила, собравшись на праздник в доме Ло Чельсо.

«Конечно, мы разочарованы этим поступком, и это было неприятным сюрпризом для клуба.

Я сделал Регилону потрясающий подарок — португальского поросенка. Мне сказали, что он проведет Рождество в одиночестве. Но, как вы могли заметить, он был не один.

Клуб разочарован, поскольку предоставил игрокам все необходимые инструкции и условия.

Нам не нужно рассказывать вам о последствиях, о том, как мы подошли к этому сюрпризу. Я предпочитаю говорить, что разочарован, нежели рассержен», — сказал Моуринью Sky Sports .

Всего на вечеринке, предположительно, присутствовало 18 человек, среди которых четыре футболиста — трое из «Тоттенхэма» и Мануэль Лансини из «Вест Хэма». 0