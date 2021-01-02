Моуринью: Это особый сезон, который сразу начался наперекосяк

Наставник «Тоттенхэма»оценил то, как проходит текущий сезон в условиях пандемии коронавируса.

«Это особый сезон с особыми обстоятельствами. Мы должны отметить, что это будет справедливо, потому что в противном случае лучше не участвовать.

Я считаю, что даже до того, как сезон начался, он сразу же начался наперекосяк. Потому что начинать сезон с двумя клубами, имеющими матч в запасе, — это сразу неправильное начало. Сезон начался в сентябре, и только в последнюю неделю декабря нам сообщили о том, когда будут сыграны эти два матча.

Теперь речь идет о многих других матчах или еще нескольких. Есть много неправильных вещей. Но это то, что есть. Когда вы говорите, что это справедливо или несправедливо, мы должны сказать, что это справедливо», — цитирует Моуринью Sky Sports. 0