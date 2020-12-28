Чистяков хотел бы остаться в «Зените»

Защитник «Ростова», выступающий на правах аренды за «Зенит», заявил о желании остаться в петербургском клубе.

«Я подписал контракт с "Зенитом", кажется, 15 октября. А первый разговор был примерно за неделю до этого. Но, как вы знаете, тогда клубы не смогли договориться. Хорошо, что со второго раза получилось.

Изначально "Зенит" хотел меня заявить в Лигу чемпионов. Но потом появился второй вариант с игровой практикой только в чемпионате России. Не могу сказать, что долго думал. Посоветовался с семьей, с девушкой, поговорил с агентом. Все обдумали и согласились.

Да, Сергей Семак мне позвонил. Сказал, что хотел бы видеть меня в команде. И чтобы я все взвесил и принял решение. Я практически сразу ответил согласием. И вот я здесь.

Остаться в "Зените"? Конечно, хочу остаться», — приводит слова Чистякова Sport24. 0