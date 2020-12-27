Тихонов назвал лучших футболистов РПЛ

Экс-футболист московскогоназвал тройку лучших игроков чемпионата России.

«Трое лучших футболистов РПЛ на сегодняшний день? Влашич, Вандерсон и, пожалуй, Ларссон», — цитирует Тихонова Sportbox.ru.

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич в этом сезоне российской Премьер-лиги забил восемь голов и сделал пять голевых передач в 17 матчах.

Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон забил один гол и сделал две голевые передачи в 10 матчах. Статистика шведского нападающего «Спартака» Джордана Ларссона: восемь голов и четыре голевые передачи в 19 матчах. 0