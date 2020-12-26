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    Сенников: «Локо» нужен более значимый тренер — как Симеоне, Клопп, Гвардиола, Адвокат, Хиддинк

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    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, какой тренер нужен железнодорожникам.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Ну, Николич пришел и, получается, ничего конструктивного не сделал, ничего не изменил. Все осталось на том же уровне, более того, даже хуже стали играть.

    Не знаю, если ему дают шанс полезно провести время, отведенное на сборы, поставить игру, то посмотрим, что из этого получится. Потому что когда у команды постоянно матчи, тяжело поставить игру.

    Сейчас пришло новое руководство, которое в дальнейшем будет делать выбор, стоит ли работать с Николичем или нет.

    Но я считаю, что "Локомотиву" нужен какой-то более значимый тренер, потому что это команда, которая борется за высокие места.

    Либо это должен быть свой воспитанник, либо достаточно амбициозный тренер с именем. Такой как, например, Симеоне, Клопп, Гвардиола, Адвокат, Хиддинк...

    Вернуть Семина? Ну, если новое руководство и Семин найдут общий язык, то, может быть. Все знали, что контракт с Юрием Павловичем не был продлен из-за того, что не было понимания.

    Сейчас пришли новые люди — не знаю, какая у них будет реакция, какие шаги. Но мы прекрасно знаем, что Юрий Павлович никогда не подводил команду, всегда болел за футбол», — сказал Сенников Rusfootball.info. 0

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