Артета: Нам очень нужна была эта победа

Наставник «Арсенала»остался довольным после победы в лондонском дерби над «Челси» (3:1).

«Сегодня главное — результат. Нам очень нужна была эта победа. Нам не везло и мы были разочарованы нашими результатами за последние восемь недель, так что это был большой день для нас.

Со стартового свистка было видно, что у команды есть энергия и желание выйти и выиграть игру. Настрой перед игрой был действительно позитивным, мои футболисты действительно этого хотели. Я рад за них и за наших болельщиков. Мы подводили их в течение многих недель, так что это был хороший день, чтобы дать им что-то позитивное», — цитирует Артету BBC. 0