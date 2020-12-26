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    Артета: Нам очень нужна была эта победа

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета остался довольным после победы в лондонском дерби над «Челси» (3:1).

    Микель Артета и Гранит Джака
    Микель Артета и Гранит Джака

    «Сегодня главное — результат. Нам очень нужна была эта победа. Нам не везло и мы были разочарованы нашими результатами за последние восемь недель, так что это был большой день для нас.

    Со стартового свистка было видно, что у команды есть энергия и желание выйти и выиграть игру. Настрой перед игрой был действительно позитивным, мои футболисты действительно этого хотели. Я рад за них и за наших болельщиков. Мы подводили их в течение многих недель, так что это был хороший день, чтобы дать им что-то позитивное», — цитирует Артету BBC. 0

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