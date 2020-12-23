Гвардиола призвал «Арсенал» не увольнять Артету

Главный тренер «Манчестер Сити»после разгромной победы над «Арсеналом» (4:1) в четвертьфинале Кубка английской лиги заявил, что в лондонском клубе допустят большую ошибку, если уволят

В последних 11-ти матчах «Арсенал» одержал всего лишь три победы — все в Лиге Европы. В АПЛ команда занимает 15-е место после 14-ти туров.

«Артета — невероятный тренер. Даже небольшой отрезок плохих результатов не изменит мое мнение о нем.

Уволить Артету будет большой ошибкой. Поэтому я уверен, что ему и дальше будут доверять.

К сожалению, наша работа зависит от результата. Но футбол меняется за неделю, очень быстро.

Могу говорить только об опыте работы с ним в одной из самых успешных команд в истории Англии, он был частью этого успеха. Это было бы невозможно без него», — приводит слова Гвардиолы BBC. 0