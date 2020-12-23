ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 годуНовая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
  • 11:38
    • СМИ: Акинфеев попал в список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму
  • 11:21
    • Гинер жестко ответил Черчесову на критику в адрес игроков ЦСКА
  • 10:29
    • Тедеско после «Спартака» может возглавить клуб Бундеслиги
  • 09:54
    • Каррера может возглавить «Локомотив», заявил Андронов
  • 09:42
    • Мексиканский «Тигрес» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ
    Все новости спорта

    Гвардиола призвал «Арсенал» не увольнять Артету

    Футбол Арсенал Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после разгромной победы над «Арсеналом» (4:1) в четвертьфинале Кубка английской лиги заявил, что в лондонском клубе допустят большую ошибку, если уволят Микеля Артету.

    Микель Артета и Хосеп Гвардиола
    Микель Артета и Хосеп Гвардиола

    В последних 11-ти матчах «Арсенал» одержал всего лишь три победы — все в Лиге Европы. В АПЛ команда занимает 15-е место после 14-ти туров.

    «Артета — невероятный тренер. Даже небольшой отрезок плохих результатов не изменит мое мнение о нем.

    Уволить Артету будет большой ошибкой. Поэтому я уверен, что ему и дальше будут доверять.

  • Сезон подарков. Десять январских трансферных целей для клубов АПЛ
  • Десять трансферных целей клубов Премьер-лиги которые станут доступны с 1 января
  • Сегодня

    • К сожалению, наша работа зависит от результата. Но футбол меняется за неделю, очень быстро.

    Могу говорить только об опыте работы с ним в одной из самых успешных команд в истории Англии, он был частью этого успеха. Это было бы невозможно без него», — приводит слова Гвардиолы BBC. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат побеждать?
  • «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Эвертон» остановить «МЮ» в Кубке лиги?
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Парижане легко возьмут три очка?
  • ПСЖ — «Страсбур». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.93
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Сток Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры